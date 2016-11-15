Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 16vom 15.11.2016
22 Min.Folge vom 15.11.2016Ab 12

Die heimlich schwangere Nicki (17) schafft es gerade noch mit Wehen auf einen Bauspielplatz und bringt dort alleine ihren Sohn zur Welt. Die überglückliche, aber auch überforderte Teenie-Mutter will kurz nach Hause, um sich umzuziehen und lässt ihr Baby gut versteckt dort liegen. Als sie zurück zum Bauspielplatz kommt, ist ihr Säugling spurlos verschwunden. Die Wolloschecks müssen das Neugeborene finden!

