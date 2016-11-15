Staffel 2Folge 16vom 15.11.2016
Der Fall Anette WolffJetzt kostenlos streamen
Verdächtig
Folge 16: Der Fall Anette Wolff
22 Min.Folge vom 15.11.2016Ab 12
Die heimlich schwangere Nicki (17) schafft es gerade noch mit Wehen auf einen Bauspielplatz und bringt dort alleine ihren Sohn zur Welt. Die überglückliche, aber auch überforderte Teenie-Mutter will kurz nach Hause, um sich umzuziehen und lässt ihr Baby gut versteckt dort liegen. Als sie zurück zum Bauspielplatz kommt, ist ihr Säugling spurlos verschwunden. Die Wolloschecks müssen das Neugeborene finden!
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verdächtig
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12