Staffel 2Folge 17vom 17.11.2016
Der Fall Julia KöhneJetzt kostenlos streamen
Verdächtig
Folge 17: Der Fall Julia Köhne
22 Min.Folge vom 17.11.2016Ab 12
Julia Köhne ist geschockt: Vor ihrer Haustür steht eine fremde Frau und behauptet, die echte Julia Köhne zu sein. Denn angeblich wurde Julia als Baby entführt! Um ihre Aussage zu untermauern, gibt die Fremde Julia eine 22 Jahre alte Babydecke. Julias Mutter Britta gesteht, dass Julia als Säugling wirklich entführt worden ist, aber sie ist sich sicher, dass Julia ihre leibliche Tochter ist. Die Wolloschecks wollen der jungen Frau helfen und ihren Fall aufklären.
Verdächtig
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12