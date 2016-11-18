Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verdächtig

SAT.1Staffel 2Folge 18vom 18.11.2016
Der Fall Pia Förster

22 Min.Folge vom 18.11.2016Ab 12

Es sollte der schönste Tag in Pias Leben werden, doch gerade als sie ihrem Verlobten Thomas das Ja-Wort geben will, platzt eine obdachlose junge Frau ins Standesamt und behauptet, Thomas Tochter zu sein. Hat der Mann, dem Pia vertraut und mit dem sie ihr Leben verbringen will, eine dunkle Vergangenheit? Das Detektiv-Ehepaar Wolloscheck soll Pia Gewissheit bringen.

