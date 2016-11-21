Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 19vom 21.11.2016
22 Min.Folge vom 21.11.2016Ab 12

Als Ann-Kathrin Hohmann nachts mit dem Fahrrad auf einer Landstraße unterwegs ist, wird sie von einem Auto verfolgt, angefahren und schwer verletzt. Der Täter begeht Fahrerflucht. Durch den Unfall leidet Ann-Kathrin unter retrograder Amnesie und kann sich an die letzten beiden Wochen nicht mehr erinnern. Da sie unbedingt wissen möchte, was mit ihr passiert ist, beauftragt sie die Wolloschecks. Die Ermittler finden heraus, dass Ann-Kathrin absichtlich angefahren wurde.

