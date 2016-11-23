Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verdächtig

SAT.1 Staffel 2 Folge 2 vom 23.11.2016
Falsches Vertrauen

Folge 2: Falsches Vertrauen

24 Min. Folge vom 23.11.2016 Ab 12

Die achtjährige Joelle Decker wird mitten in der Nacht von der Polizei auf der Straße aufgegriffen - ganz allein. Die Mutter, Nicki Decker, ist außer sich. Eigentlich sollte Joelle bei ihrem Ex-Mann Achim sein, denn seit der Trennung lebt Joelle im Wechsel bei Mutter und Vater. Die Detektei Wolloscheck und ihr Team nehmen die Ermittlungen auf und entdecken Unglaubliches.

