Staffel 2Folge 2vom 23.11.2016
Verdächtig
Folge 2: Falsches Vertrauen
24 Min.Folge vom 23.11.2016Ab 12
Die achtjährige Joelle Decker wird mitten in der Nacht von der Polizei auf der Straße aufgegriffen - ganz allein. Die Mutter, Nicki Decker, ist außer sich. Eigentlich sollte Joelle bei ihrem Ex-Mann Achim sein, denn seit der Trennung lebt Joelle im Wechsel bei Mutter und Vater. Die Detektei Wolloscheck und ihr Team nehmen die Ermittlungen auf und entdecken Unglaubliches.
Verdächtig
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12