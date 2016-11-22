Staffel 2Folge 20vom 22.11.2016
Der Fall Thomas HengenJetzt kostenlos streamen
Verdächtig
Folge 20: Der Fall Thomas Hengen
23 Min.Folge vom 22.11.2016Ab 12
Thomas Hengen chattet seit zwei Wochen mit dem Webcam-Girl Chantal. Er hat sich in die attraktive Frau verliebt, doch bevor es zu einem ersten, persönlichen Treffen kommen kann, bekommt Thomas über die Webcam mit, wie Chantal von einer unbekannten Person attackiert wird. Danach kann der Chemielaborant Chantal nicht mehr erreichen. Thomas beauftragt die Wolloschecks, Chantal zu finden. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Detektive auf eine unglaubliche Spur.
