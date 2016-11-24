Staffel 2Folge 21vom 24.11.2016
Folge 21: Der Fall Ina Sommer
22 Min.Folge vom 24.11.2016Ab 12
Nach einem Schlaganfall vor sechs Monaten beendet die Gastwirtin Ina Sommer ihren Kuraufenthalt früher als geplant. Vor ihrem Restaurant erfährt sie von ihrem Mann Georg, dass ihnen das Restaurant nicht mehr gehört, weil er es aus finanziellen Gründen abgeben musste. Obwohl sie ihrem Mann nach 15 Jahren Ehe blind vertraut, kommt ihr die ganze Sache seltsam vor. Mit Hilfe der Wolloschecks findet sie die Wahrheit raus: eine Wahrheit, die sie zutiefst erschüttert.
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12