SAT.1Staffel 2Folge 22vom 25.11.2016
23 Min.Folge vom 25.11.2016Ab 12

Die beiden Freundinnen Sophia und Nicole haben sich als freizügig bekleidete Putzfrauen selbstständig gemacht. Das Geschäft läuft bestens, doch während eines Auftrages explodiert plötzlich ein Feuerwerkskörper und verfehlt die beiden Frauen nur knapp. Als weitere Attacken folgen, fühlen sich Sophia und Nicole nicht mehr sicher und beauftragen die Detektei Wolloscheck. Wer hat es auf die beiden Frauen abgesehen?

