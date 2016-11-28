Staffel 2Folge 23vom 28.11.2016
Der Fall Lisa BeckJetzt kostenlos streamen
Verdächtig
Folge 23: Der Fall Lisa Beck
22 Min.Folge vom 28.11.2016Ab 12
Die Studentin Lisa Beck wird nachts bei einer Routinekontrolle angehalten und von dem Polizisten Sven Kling wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt mit aufs Revier genommen. Lisa, der jetzt eine Anzeige droht, fehlen die Beweise für ihre Unschuld. Hilfe findet sie nur bei den Wolloschecks, die die Wahrheit über die Ereignisse der Nacht ans Licht bringen sollen.
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12