Verdächtig

SAT.1Staffel 2Folge 24vom 29.11.2016
Der Fall Esther Lindner

22 Min.Folge vom 29.11.2016Ab 12

Esther Lindner ist geschockt, als ihre vierjährige Tochter Bea im Sandkasten eine Pistole ausgräbt. Wer hat die Waffe hier deponiert und was hat derjenige damit vor? Esther engagiert die Wolloschecks, um Antworten auf ihre Fragen zu bekommen. Mit Hilfe eines IT-Spezialisten machen sich die Detektive auf die Suche nach dem Besitzer der Pistole und schmieden einen riskanten Plan.

