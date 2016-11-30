Staffel 2Folge 25vom 30.11.2016
Verdächtig
Folge 25: Der Fall Florian Maarbach
23 Min.Folge vom 30.11.2016Ab 12
Florian Maarbach ist schockiert: Eine unbekannte Frau fordert von ihm Unterhalt für den gemeinsamen Sohn Nils! Maarbach und seine Frau Eva halten das für einen schlechten Scherz. Doch das Ergebnis des Vaterschaftstests zeigt, dass Florian wirklich Nils Vater ist. Verzweifelt engagiert er die Wolloschecks: Sie sollen beweisen, dass die Mutter des Kindes lügt. Doch was die Detektive ermitteln, wirbelt das Leben des Paares völlig durcheinander.
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12