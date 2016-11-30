Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Verdächtig

SAT.1Staffel 2Folge 25vom 30.11.2016
Der Fall Florian Maarbach

Der Fall Florian MaarbachJetzt kostenlos streamen

Verdächtig

Folge 25: Der Fall Florian Maarbach

23 Min.Folge vom 30.11.2016Ab 12

Florian Maarbach ist schockiert: Eine unbekannte Frau fordert von ihm Unterhalt für den gemeinsamen Sohn Nils! Maarbach und seine Frau Eva halten das für einen schlechten Scherz. Doch das Ergebnis des Vaterschaftstests zeigt, dass Florian wirklich Nils Vater ist. Verzweifelt engagiert er die Wolloschecks: Sie sollen beweisen, dass die Mutter des Kindes lügt. Doch was die Detektive ermitteln, wirbelt das Leben des Paares völlig durcheinander.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Verdächtig
SAT.1

Verdächtig

Alle 7 Staffeln und Folgen