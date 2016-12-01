Staffel 2Folge 26vom 01.12.2016
Verdächtig
Folge 26: Der Fall Tina Lohmann
22 Min.Folge vom 01.12.2016Ab 12
Tina Lohmann ist stolz auf ihren Halbbruder Lukas: Der 28-Jährige wird aus dem Gefängnis entlassen und will sein Leben komplett umkrempeln. Nicht zuletzt für seinen Sohn Ben, für den er endlich ein Vorbild sein möchte. Doch schon kurz nach seiner Entlassung hängt Lukas wieder mit seinen kriminellen Bekannten rum und verhält sich alles andere als vorbildlich. Tina macht sich große Sorgen und engagiert die Wolloschecks.
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12