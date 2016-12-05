Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 28vom 05.12.2016
Der Fall Denise Krämer

23 Min.Folge vom 05.12.2016Ab 12

Denise Krämer hat Angst um ihre Nichte Paula: Die 14-Jährige wurde nicht nur beim Klauen erwischt, sondern wird auch ganz offensichtlich misshandelt! Da das Mädchen seit dem Tod ihrer Eltern in einer Wohngruppe lebt, weiß Denise nicht, in welchen Schwierigkeiten Paula steckt. Sie engagiert die Wolloschecks, die schnell herausfinden, dass Paula nicht das einzige Kind ist, das beim Stehlen beobachtet wird.

