Verdächtig

SAT.1Staffel 2Folge 29vom 06.12.2016
Der Fall Alina Romanow-Schütt

Der Fall Alina Romanow-Schütt

Verdächtig

Folge 29: Der Fall Alina Romanow-Schütt

23 Min.Folge vom 06.12.2016Ab 12

Die gebürtige Ukrainerin Alina Romanow-Schütt fällt aus allen Wolken: Vor ihrer Tür steht die Ausländerbehörde und äußert den Verdacht, dass sie und ihr Ehemann Jan eine Scheinehe führen. Alina droht die Abschiebung! Sie beauftragt die Wolloschecks herauszufinden, wer sie und Jan auseinanderbringen will. Das Detektiv-Ehepaar geht den Spuren nach und findet Unglabliches heraus.

