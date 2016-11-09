Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verdächtig

SAT.1Staffel 2Folge 3vom 09.11.2016
Der heimliche Besucher

24 Min.Folge vom 09.11.2016Ab 12

Sabrina Kampmann ist geschockt! Ein Unbekannter war nachts in ihrem Schlafzimmer, hat sie gefilmt und ihr sogar eine Haarsträhne abgeschnitten. Der Polizei sind die Hände gebunden, denn es gibt keinerlei Spuren. Miriam und Stefan Wolloscheck finden heraus, dass Sabrinas Ex-Mann Andreas vorzeitig aus der Haft entlassen wurde. Hat er etwas mit dem bedrohlichen Video zu tun? Als jemand ein zweites Mal in die Wohnung eindringt, sind die Detektive in höchster Alarmbereitschaft.

