Staffel 2Folge 30vom 07.12.2016
Der Fall Mareike SchillingJetzt kostenlos streamen
Verdächtig
Folge 30: Der Fall Mareike Schilling
23 Min.Folge vom 07.12.2016Ab 12
Als ihr kleiner Sohn Anton auf dem Spielplatz von einer fremden Frau angesprochen wird, bekommt Mareike Schilling Panik: Seit in ihrer Gegend vor kurzem beinahe ein Kind entführt wurde, ist die junge Mutter besonders vorsichtig. Da die Frau vor ihr wegrennt und eine Kamera mit mehreren gespeicherten Kinderfotos verliert, engagiert Mareike die Detektei Wolloscheck.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verdächtig
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12