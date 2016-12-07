Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 30vom 07.12.2016
Der Fall Mareike Schilling

Folge 30: Der Fall Mareike Schilling

23 Min.Folge vom 07.12.2016Ab 12

Als ihr kleiner Sohn Anton auf dem Spielplatz von einer fremden Frau angesprochen wird, bekommt Mareike Schilling Panik: Seit in ihrer Gegend vor kurzem beinahe ein Kind entführt wurde, ist die junge Mutter besonders vorsichtig. Da die Frau vor ihr wegrennt und eine Kamera mit mehreren gespeicherten Kinderfotos verliert, engagiert Mareike die Detektei Wolloscheck.

