Staffel 2Folge 31vom 08.12.2016
Der Fall Sabine BreuerJetzt kostenlos streamen
Verdächtig
Folge 31: Der Fall Sabine Breuer
23 Min.Folge vom 08.12.2016Ab 12
Der 18-jährige Pascal ist vor Wochen nach einem Streit mit seinem Vater Ulf von zu Hause abgehauen, seitdem gibt es kein Lebenszeichen von ihm. Pascals Eltern, besonders seine Mutter Sabine Breuer, machen sich große Sorgen um den Teenager und sucht ihn überall. Als sie und ihr Mann ihn dann in der Stadt beim Sammeln von leeren Pfandflaschen entdecken, ist Sabine total erleichtert: Doch Pascal reagiert erschreckt und flüchtet Hals über Kopf vor seinen Eltern.
Verdächtig
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12