Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Verdächtig

SAT.1Staffel 2Folge 32vom 09.12.2016
Der Fall Sophia Köhler

Der Fall Sophia KöhlerJetzt kostenlos streamen

Verdächtig

Folge 32: Der Fall Sophia Köhler

23 Min.Folge vom 09.12.2016Ab 12

Sophia Köhler kann es nicht fassen: Sie wurde von zwei Männern sexuell belästigt, doch die beiden Täter werden vor Gericht freigesprochen! Um Gerechtigkeit zu erlangen, schaltet die 26-Jährige die Wolloschecks ein. Alles spricht gegen die Angeklagten, doch die haben ein Alibi. Während die Detektive herausfinden müssen, ob dieses gefälscht werden konnte, trifft ihre Auftraggeberin schon die nächste Attacke.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Verdächtig
SAT.1

Verdächtig

Alle 7 Staffeln und Folgen