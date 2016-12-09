Staffel 2Folge 32vom 09.12.2016
Folge 32: Der Fall Sophia Köhler
23 Min.Folge vom 09.12.2016Ab 12
Sophia Köhler kann es nicht fassen: Sie wurde von zwei Männern sexuell belästigt, doch die beiden Täter werden vor Gericht freigesprochen! Um Gerechtigkeit zu erlangen, schaltet die 26-Jährige die Wolloschecks ein. Alles spricht gegen die Angeklagten, doch die haben ein Alibi. Während die Detektive herausfinden müssen, ob dieses gefälscht werden konnte, trifft ihre Auftraggeberin schon die nächste Attacke.
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12