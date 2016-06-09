Staffel 2Folge 4vom 09.06.2016
Verdächtig
Folge 4: Verliebt und verkauft
23 Min.Folge vom 09.06.2016Ab 12
Die Versicherungsfachangestellte Nadja Heidmann steht unter Schock: Sie erwischt ihre Tochter Justine mit einem 40 Jahre älteren Mann vor der eigenen Haustür. Das Mädchen reagiert abweisend und verschwindet mit dem Fremden. Voller Sorge wendet sich Nadja an die Detektei Wolloscheck, ihr bei der Suche nach ihrer Tochter zu helfen. Die Detektive heften sich an die Fährte der jungen Frau. Was ist mit der 18-Jährigen wirklich passiert?
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12