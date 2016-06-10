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Verdächtig

SAT.1Staffel 2Folge 5vom 10.06.2016
Pfundiges Verlangen

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Verdächtig

Folge 5: Pfundiges Verlangen

24 Min.Folge vom 10.06.2016Ab 12

Der 16-jährige Pascal Meisner hat einen Mitschüler verprügelt. Der behauptet, Pascals Vater hätte eine Affäre mit der Klassenlehrerin. Mutter Elke ist geschockt und beauftragt Miriam und Stefan Wolloscheck, denn ihr Mann Heiner hat sie schon einmal betrogen. Die 38-Jährige befürchtet, dass er ihr seit Jahren etwas vormacht und eine Schwäche für korpulente Frauen hat. Die Detektive folgen Heiner Meisners Spur und machen eine unglaubliche Entdeckung.

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