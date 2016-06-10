Staffel 2Folge 5vom 10.06.2016
Pfundiges VerlangenJetzt kostenlos streamen
Verdächtig
Folge 5: Pfundiges Verlangen
24 Min.Folge vom 10.06.2016Ab 12
Der 16-jährige Pascal Meisner hat einen Mitschüler verprügelt. Der behauptet, Pascals Vater hätte eine Affäre mit der Klassenlehrerin. Mutter Elke ist geschockt und beauftragt Miriam und Stefan Wolloscheck, denn ihr Mann Heiner hat sie schon einmal betrogen. Die 38-Jährige befürchtet, dass er ihr seit Jahren etwas vormacht und eine Schwäche für korpulente Frauen hat. Die Detektive folgen Heiner Meisners Spur und machen eine unglaubliche Entdeckung.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verdächtig
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 4: Sat.1