SAT.1Staffel 2Folge 6vom 31.01.2017
23 Min.Folge vom 31.01.2017Ab 12

Mitten in der Nacht wacht Janine auf: ihre Tochter Lucia ist verschwunden. In letzter Sekunde verhindert die junge Mutter, dass ihr Lebensgefährte Marino mit ihrer sechs Monate alten Tochter abhaut. Janine lässt die Angst nicht mehr los: was will Marino, der nicht Lucias leiblicher Vater ist, von dem Baby? Miriam und Stefan Wolloscheck bringen die Wahrheit ans Licht.

