Staffel 2Folge 7vom 01.11.2016
Fall Christian Teichmann und Frank ReinhardtJetzt kostenlos streamen
Verdächtig
Folge 7: Fall Christian Teichmann und Frank Reinhardt
23 Min.Folge vom 01.11.2016Ab 12
Sandra Teichmann und Lisa Reinhardt haben Panik: Ihre 18-jährigen Söhne Frank und Chris sind von der gestrigen Party nicht nach Hause gekommen und stehen plötzlich unter Verdacht, einen jungen Mann niedergeschlagen zu haben. Hilfesuchend wenden sich die Mütter an die Wolloschecks. Die Detektive nehmen die Suche nach den Vermissten auf.
Genre:Krimi, Reality
12