Staffel 2Folge 9vom 24.01.2017
Fall Sarah ThielJetzt kostenlos streamen
Verdächtig
Folge 9: Fall Sarah Thiel
23 Min.Folge vom 24.01.2017Ab 12
Sarah Thiel entdeckt, dass jemand in ihre Wohnung eingedrungen ist und ihre Sachen durchwühlt hat. Da die Polizei keine Einbruchsspuren findet, beauftragt Sarah die Wolloschecks. Die Detektive installieren Überwachungskameras und sehen, wie eine unbekannte Person erneut durch Sarahs Wohnung schleicht und schließlich Sarahs Verlobten Marcel Reichert entführt. Wer ist der Unbekannte und was hat er mit Marcel vor?
Verdächtig
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12