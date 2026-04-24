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Der Fahnder

Die schwarzen Engel

ARD PlusStaffel 1Folge 1vom 24.04.2026
Die schwarzen Engel

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Der Fahnder

Folge 1: Die schwarzen Engel

50 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12

Faber bekommt von seinem Vorgesetzten Rick einen Assistenten vor die Nase gesetzt, Max Kühn, ein junger Aufsteiger mit Privatarchiv und juristischem Fachwissen. Max soll bei Faber das Fahnden lernen. Beide geraten in die Privatfehde zweier Sheriffs vom „Centralen-Sicherheits-Service“. Max kann Faber nicht ganz folgen und dadurch gerät Faber in eine sehr brenzlige Situation.

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