Der Fahnder
Folge 1: Die schwarzen Engel
50 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12
Faber bekommt von seinem Vorgesetzten Rick einen Assistenten vor die Nase gesetzt, Max Kühn, ein junger Aufsteiger mit Privatarchiv und juristischem Fachwissen. Max soll bei Faber das Fahnden lernen. Beide geraten in die Privatfehde zweier Sheriffs vom „Centralen-Sicherheits-Service“. Max kann Faber nicht ganz folgen und dadurch gerät Faber in eine sehr brenzlige Situation.
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Der Fahnder
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Release Company, WDR mediagroup