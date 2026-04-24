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Der Fahnder

Die Frau des Polizisten

ARD PlusStaffel 1Folge 18vom 24.04.2026
Die Frau des Polizisten

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Der Fahnder

Folge 18: Die Frau des Polizisten

51 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12

Auf dem Parkplatz vor einer Nachtbar wird der Streifenpolizist Hartmann im Beisein seines Kollegen Brenig erschossen. Der Täter kann unerkannt entkommen. Der Verdacht der Korruption taucht auf, Brenig scheint seinen Kollegen rächen zu wollen. Doch Faber lässt sich nicht beirren – auch nicht von der schönen Eva Hartmann (Anja Kruse).

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