Die Frau des PolizistenJetzt kostenlos streamen
Der Fahnder
Folge 18: Die Frau des Polizisten
51 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12
Auf dem Parkplatz vor einer Nachtbar wird der Streifenpolizist Hartmann im Beisein seines Kollegen Brenig erschossen. Der Täter kann unerkannt entkommen. Der Verdacht der Korruption taucht auf, Brenig scheint seinen Kollegen rächen zu wollen. Doch Faber lässt sich nicht beirren – auch nicht von der schönen Eva Hartmann (Anja Kruse).
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Der Fahnder
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Release Company, WDR mediagroup