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Der Fahnder

Wo die Kanonen blühn

ARD PlusStaffel 1Folge 19vom 24.04.2026
Wo die Kanonen blühn

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Der Fahnder

Folge 19: Wo die Kanonen blühn

51 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12

Faber rückt einer neonazistischen Wehrsportgruppe auf den Pelz. Scheinbar gut getarnt durch eine Tierhandlung, schieben die „Sportkameraden“ mit Waffen und begehen Verbrechen als Mutproben. Als es für sie gefährlich wird, entführt die Bande Fabers Freundin Susanne. Da wird es für Faber sehr ernst. Entgegen den Befehlen seines Vorgesetzten Rick wird er aktiv.

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