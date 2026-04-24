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Der Fahnder

Bis dass der Tod uns scheidet

ARD PlusStaffel 1Folge 20vom 24.04.2026
Bis dass der Tod uns scheidet

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Der Fahnder

Folge 20: Bis dass der Tod uns scheidet

49 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12

Als Botin einer Falschgeldbande wird Stefanie von Faber observiert. Trotzdem wird sie tot in ihrer Wohnung aufgefunden – Todesursache Atemlähmung durch einen Schlangenbiss. Handelt es sich um Mord? Mit Hilfe von Jimmie, einem Jazz-Musiker und von Ehemann Stefanie, gelingt Faber fast die Aufklärung des Falles.

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