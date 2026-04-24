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Der Fahnder

Der Dichter vom Bahnhof

ARD PlusStaffel 1Folge 6vom 24.04.2026
Der Dichter vom Bahnhof

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Der Fahnder

Folge 6: Der Dichter vom Bahnhof

49 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12

In den Kneipen und Spielhöllen rund um den Hauptbahnhof taucht ein junger Mann auf, der Hammer-Uwe genannt werden möchte und Schriftsteller werden will: ein Sohn aus gutem Hause, von seinen Eltern als vermisst gemeldet. Auf der Suche nach ihm stößt Faber auf den Nachtclubbesitzer Hubert, dessen Freundin Edith mit dem Jungen verschwunden ist.

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