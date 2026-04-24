Der Dichter vom BahnhofJetzt kostenlos streamen
Der Fahnder
Folge 6: Der Dichter vom Bahnhof
49 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12
In den Kneipen und Spielhöllen rund um den Hauptbahnhof taucht ein junger Mann auf, der Hammer-Uwe genannt werden möchte und Schriftsteller werden will: ein Sohn aus gutem Hause, von seinen Eltern als vermisst gemeldet. Auf der Suche nach ihm stößt Faber auf den Nachtclubbesitzer Hubert, dessen Freundin Edith mit dem Jungen verschwunden ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Fahnder
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Release Company, WDR mediagroup