Der Fahnder
Folge 15: Hitzewelle
49 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12
Ein ebenso reicher, wie freigebiger Mann ist ermordet worden. Faber hängt sich an ein vorerst unscheinbares Indiz und findet heraus, dass die vermeintliche Großzügigkeit des Opfers eine furchtbare Kehrseite hatte – und schließlich einer ganzen Familie zum Verhängnis wurde.
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Der Fahnder
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Release Company, WDR mediagroup