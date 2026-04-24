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Der Fahnder

Eine Beute kriegt Beine

ARD PlusStaffel 1Folge 4vom 24.04.2026
Eine Beute kriegt Beine

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Der Fahnder

Folge 4: Eine Beute kriegt Beine

50 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12

Der Taxifahrer Geyer ‚erbt‘ die Beute aus einem Supermarktüberfall, weil der Täter auf der Flucht ausgerechnet in seinem Wagen an Herzversagen stirbt. Geyer versteckt die Beute und wird dabei von Kindern beobachtet. Das alles geschieht in Fabers und Susannes unmittelbarer Nachbarschaft – zum Greifen nah.

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