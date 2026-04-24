Eine Beute kriegt BeineJetzt kostenlos streamen
Der Fahnder
Folge 4: Eine Beute kriegt Beine
50 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12
Der Taxifahrer Geyer ‚erbt‘ die Beute aus einem Supermarktüberfall, weil der Täter auf der Flucht ausgerechnet in seinem Wagen an Herzversagen stirbt. Geyer versteckt die Beute und wird dabei von Kindern beobachtet. Das alles geschieht in Fabers und Susannes unmittelbarer Nachbarschaft – zum Greifen nah.
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Der Fahnder
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Release Company, WDR mediagroup