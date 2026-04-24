Der Fahnder
Folge 9: In unseren Kreisen
50 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12
Im Bahnhofsviertel werden Lokale demoliert, Wirte und Gäste bedroht und die Presse beklagt die Unfähigkeit der Polizei, die Schutzgeldbande dingfest zu machen. Faber rennt bei seinen Recherchen gegen eine Mauer des Schweigens. Eine Messerstecherei vor einem der bedrohten Lokale und die Festnahme des vermeintlichen Täters, der unschuldig ist, bringen Faber auf eine Spur.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Der Fahnder
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Release Company, WDR mediagroup