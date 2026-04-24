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Der Fahnder

In unseren Kreisen

ARD PlusStaffel 1Folge 9vom 24.04.2026
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Der Fahnder

Folge 9: In unseren Kreisen

50 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12

Im Bahnhofsviertel werden Lokale demoliert, Wirte und Gäste bedroht und die Presse beklagt die Unfähigkeit der Polizei, die Schutzgeldbande dingfest zu machen. Faber rennt bei seinen Recherchen gegen eine Mauer des Schweigens. Eine Messerstecherei vor einem der bedrohten Lokale und die Festnahme des vermeintlichen Täters, der unschuldig ist, bringen Faber auf eine Spur.

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