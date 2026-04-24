Der Fahnder
Folge 10: Drei Buben mit Dame
50 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12
Julia Kröninger hat ein Rezept gegen die von ihr gefürchtete ‚große Liebe‘, die doch immer wieder nur in Enttäuschungen endet. Sie sucht Kontakt mit wohlhabenden Männern – um diese am nächsten Morgen zu beklauen. Bei einer dieser Gelegenheiten findet sie durch Zufall eine wirklich große Summe. Was sie nicht weiß: das Geld ist ‚heiß‘ – Lösegeld aus einer Entführung.
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Der Fahnder
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Release Company, WDR mediagroup