Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Fahnder

Drei Buben mit Dame

ARD PlusStaffel 1Folge 10vom 24.04.2026
Drei Buben mit Dame

Drei Buben mit DameJetzt kostenlos streamen

Der Fahnder

Folge 10: Drei Buben mit Dame

50 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12

Julia Kröninger hat ein Rezept gegen die von ihr gefürchtete ‚große Liebe‘, die doch immer wieder nur in Enttäuschungen endet. Sie sucht Kontakt mit wohlhabenden Männern – um diese am nächsten Morgen zu beklauen. Bei einer dieser Gelegenheiten findet sie durch Zufall eine wirklich große Summe. Was sie nicht weiß: das Geld ist ‚heiß‘ – Lösegeld aus einer Entführung.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Der Fahnder
ARD Plus
Der Fahnder

Der Fahnder

Alle 1 Staffeln und Folgen