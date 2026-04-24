Der Fahnder
Folge 11: Phantom Isabelle
50 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12
In Fabers Dienststelle taucht eine völlig aufgelöste junge Frau (Rita) auf, die behauptet, ihren Psychotherapeuten umgebracht zu haben. Am angeblichen Tatort gibt es aber weder eine Leiche noch Spuren eines Verbrechens.
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Der Fahnder
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Release Company, WDR mediagroup