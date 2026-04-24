Der Fahnder
Folge 13: Lauter gute Freunde
51 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12
Faber muss den Angestellten eines Architekturbüros, Felix Hofmann, finden. Er soll mit geheimen Unterlagen verschwunden sein. In einem Tenniscenter treibt er ihn bei seinen Freundinnen Cathleen und Bona auf. Alles klärt sich: Felix hat im Lotto gewonnen und entsprechend gefeiert. Aber für ihn ist der Fall nicht abgeschlossen – irgendetwas an Felix hat ihn irritiert.
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Der Fahnder
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Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Release Company, WDR mediagroup