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Der Fahnder

Lauter gute Freunde

ARD PlusStaffel 1Folge 13vom 24.04.2026
Lauter gute Freunde

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Der Fahnder

Folge 13: Lauter gute Freunde

51 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12

Faber muss den Angestellten eines Architekturbüros, Felix Hofmann, finden. Er soll mit geheimen Unterlagen verschwunden sein. In einem Tenniscenter treibt er ihn bei seinen Freundinnen Cathleen und Bona auf. Alles klärt sich: Felix hat im Lotto gewonnen und entsprechend gefeiert. Aber für ihn ist der Fall nicht abgeschlossen – irgendetwas an Felix hat ihn irritiert.

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