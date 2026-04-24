Der Fahnder
Folge 5: S.O.S. am Sonntag
49 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12
Faber hat sich von seiner Freundin Susanne überreden lassen, am Sonntag aufs Land zu fahren. Seine gemischten Gefühle werden vollends zu schlechter Laune, als sie spaßeshalber behauptet, der Fahrer des Wagens vor ihr gäbe Blinksignale- mit den Rückleuchten: Schnelle Recherchen des eilig alarmierten Max ergeben den Verdacht auf Bankraub mit Geiselnahme.
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Der Fahnder
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Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Release Company, WDR mediagroup