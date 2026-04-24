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Der Fahnder

S.O.S. am Sonntag

ARD PlusStaffel 1Folge 5vom 24.04.2026
S.O.S. am Sonntag

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Der Fahnder

Folge 5: S.O.S. am Sonntag

49 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12

Faber hat sich von seiner Freundin Susanne überreden lassen, am Sonntag aufs Land zu fahren. Seine gemischten Gefühle werden vollends zu schlechter Laune, als sie spaßeshalber behauptet, der Fahrer des Wagens vor ihr gäbe Blinksignale- mit den Rückleuchten: Schnelle Recherchen des eilig alarmierten Max ergeben den Verdacht auf Bankraub mit Geiselnahme.

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