Der Fahnder
Folge 16: Jackpot
49 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12
Ein raffiniert angelegter Diamantenraub führt Faber auf die Spur des ehemaligen US-Soldaten Jeff. Die allzu glatten Verdachtsmomente gegen ihn und die Tatsache, dass Jeffs bester Freund erschossen am Tatort aufgefunden wurde, lassen Faber keine Ruhe. Jeffs deutsche Freundin Bea unternimmt einen untauglichen Versuch ihm ein Alibi zu verschaffen und belastet ihn dadurch nur noch schwerer.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Fahnder
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Release Company, WDR mediagroup