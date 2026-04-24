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Der Fahnder

Jackpot

ARD PlusStaffel 1Folge 16vom 24.04.2026
Jackpot

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Der Fahnder

Folge 16: Jackpot

49 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12

Ein raffiniert angelegter Diamantenraub führt Faber auf die Spur des ehemaligen US-Soldaten Jeff. Die allzu glatten Verdachtsmomente gegen ihn und die Tatsache, dass Jeffs bester Freund erschossen am Tatort aufgefunden wurde, lassen Faber keine Ruhe. Jeffs deutsche Freundin Bea unternimmt einen untauglichen Versuch ihm ein Alibi zu verschaffen und belastet ihn dadurch nur noch schwerer.

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