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Der Fahnder

Liebe macht blind

ARD PlusStaffel 1Folge 2vom 24.04.2026
Liebe macht blind

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Der Fahnder

Folge 2: Liebe macht blind

50 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12

Das Mädchen Marion hat sich in einen netten jungen Mann, Eddi, verliebt, der ihr kurz darauf gesteht, in großen Schwierigkeiten zu sein. Er braucht dringend Rauschgift und wird angeblich unter Druck gesetzt. Aus Liebe zu Eddi stellt Marion die Verbindung her. Am nächsten Tag ist sie tot: Selbstmord. Faber und seine Freundin Susanne - die Marion gut kannte - stehen vor einem Rätsel.

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