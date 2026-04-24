Der Fahnder
Folge 17: Sperrstunde
50 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12
Der alte Klavierstimmer Rudi – ein Original im Bahnhofsviertel und deshalb ein guter Bekannter Fabers – entgeht nur knapp einem Mordanschlag. Fabers Recherchen ergeben, dass Rudi im Zustand der Volltrunkenheit Zeuge eines Verbrechens geworden ist. Faber versucht, Rudis Gedächtnis aufzufrischen – und bringt ihn dadurch erneut in Gefahr.
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Der Fahnder
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Release Company, WDR mediagroup