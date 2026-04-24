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Der Fahnder

Sperrstunde

ARD PlusStaffel 1Folge 17vom 24.04.2026
Sperrstunde

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Der Fahnder

Folge 17: Sperrstunde

50 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12

Der alte Klavierstimmer Rudi – ein Original im Bahnhofsviertel und deshalb ein guter Bekannter Fabers – entgeht nur knapp einem Mordanschlag. Fabers Recherchen ergeben, dass Rudi im Zustand der Volltrunkenheit Zeuge eines Verbrechens geworden ist. Faber versucht, Rudis Gedächtnis aufzufrischen – und bringt ihn dadurch erneut in Gefahr.

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