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Der Fahnder

Cop Conny

ARD PlusStaffel 1Folge 14vom 24.04.2026
Cop Conny

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Der Fahnder

Folge 14: Cop Conny

50 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12

Faber bekommt eine neue Kollegin, die äußerst ehrgeizige Cornelia Sinner. Schnell stellt sich heraus, dass sie genauso unorthodox arbeitet wie Faber, aber dadurch einiges Unheil in seinen Kontakten zur Unterwelt anrichtet. Als Cornelia anfängt, Informationen zurückzuhalten, ahnt Faber, dass die Sache gefährlicher wird. Langsam wird ihm klar, dass sie einen Rachefeldzug führt.

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