Der Fahnder
Folge 14: Cop Conny
50 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12
Faber bekommt eine neue Kollegin, die äußerst ehrgeizige Cornelia Sinner. Schnell stellt sich heraus, dass sie genauso unorthodox arbeitet wie Faber, aber dadurch einiges Unheil in seinen Kontakten zur Unterwelt anrichtet. Als Cornelia anfängt, Informationen zurückzuhalten, ahnt Faber, dass die Sache gefährlicher wird. Langsam wird ihm klar, dass sie einen Rachefeldzug führt.
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Der Fahnder
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Release Company, WDR mediagroup