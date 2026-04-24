Eine Tasche voller GeldJetzt kostenlos streamen
Der Fahnder
Folge 7: Eine Tasche voller Geld
50 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12
Faber schlägt sich mit Routinearbeit herum. Zu allem Überfluss fehlt ihm auch noch sein Assistent Max, der von Hauptkommissar Rick gönnerhaft in einen Fall von Kindesentführung eingeweiht wird. Die Übergabe des Lösegeldes scheitert. Rick ist ratlos. Mit viel Geduld – und der Hilfe seiner ehemaligen Kollegen von der Streife gelingt es Faber die zweite Geldübergabe allein zu observieren. Doch dann macht er einen Fehler.
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Der Fahnder
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Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Release Company, WDR mediagroup