Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Fahnder

Eine Tasche voller Geld

ARD PlusStaffel 1Folge 7vom 24.04.2026
Eine Tasche voller Geld

Eine Tasche voller GeldJetzt kostenlos streamen

Der Fahnder

Folge 7: Eine Tasche voller Geld

50 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12

Faber schlägt sich mit Routinearbeit herum. Zu allem Überfluss fehlt ihm auch noch sein Assistent Max, der von Hauptkommissar Rick gönnerhaft in einen Fall von Kindesentführung eingeweiht wird. Die Übergabe des Lösegeldes scheitert. Rick ist ratlos. Mit viel Geduld – und der Hilfe seiner ehemaligen Kollegen von der Streife gelingt es Faber die zweite Geldübergabe allein zu observieren. Doch dann macht er einen Fehler.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Der Fahnder
ARD Plus
Der Fahnder

Der Fahnder

Alle 1 Staffeln und Folgen