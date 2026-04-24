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Der Fahnder

Freispiel für Klimmek

ARD PlusStaffel 1Folge 12vom 24.04.2026
Freispiel für Klimmek

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Der Fahnder

Folge 12: Freispiel für Klimmek

50 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12

Im Bahnhofsviertel werden seit einiger Zeit planmäßig Automaten demoliert. Dabei trifft es immer die Apparate des Aufstellers Kappler. Faber findet heraus, dass sich Klimmek, Kapplers langjähriger Partner, im Streit von ihm getrennt hat. Die Sache scheint klar: Klimmek will sich rächen.

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