Der Fahnder
Folge 12: Freispiel für Klimmek
50 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12
Im Bahnhofsviertel werden seit einiger Zeit planmäßig Automaten demoliert. Dabei trifft es immer die Apparate des Aufstellers Kappler. Faber findet heraus, dass sich Klimmek, Kapplers langjähriger Partner, im Streit von ihm getrennt hat. Die Sache scheint klar: Klimmek will sich rächen.
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Der Fahnder
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Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Release Company, WDR mediagroup