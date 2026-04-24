Der Fahnder
Folge 8: Verraten und verkauft
50 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12
Die Diebstähle ganzer Container mit wertvollem Stückgut und das spurlose Verschwinden der Ware machen Kopfzerbrechen im Präsidium. Hauptkommissar Ricks Großrazzia bringt keinen Erfolg. Faber hegt einen Verdacht: es muss innerhalb der Polizei eine undichte Stelle geben. Bei einem nächtlichen Alleingang wird Faber niedergeschlagen. Als er wieder aufwacht, liegt ein Toter vor ihm.
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Der Fahnder
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Release Company, WDR mediagroup