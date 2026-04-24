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Der Fahnder

Verraten und verkauft

ARD PlusStaffel 1Folge 8vom 24.04.2026
Verraten und verkauft

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Der Fahnder

Folge 8: Verraten und verkauft

50 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12

Die Diebstähle ganzer Container mit wertvollem Stückgut und das spurlose Verschwinden der Ware machen Kopfzerbrechen im Präsidium. Hauptkommissar Ricks Großrazzia bringt keinen Erfolg. Faber hegt einen Verdacht: es muss innerhalb der Polizei eine undichte Stelle geben. Bei einem nächtlichen Alleingang wird Faber niedergeschlagen. Als er wieder aufwacht, liegt ein Toter vor ihm.

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