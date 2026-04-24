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Der Fahnder

Ein Toter läuft Amok

ARD PlusStaffel 1Folge 3vom 24.04.2026
Ein Toter läuft Amok

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Der Fahnder

Folge 3: Ein Toter läuft Amok

50 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12

Toprak ist hochverschuldet und bedroht seinen dubiosen Kreditgeber, woraufhin er aus dem Weg geschafft werden. Dem Attentat fällt dann aber nicht Toprak zum Opfer, sondern dessen Bruder Hassan, der illegal in Deutschland lebt. Toprak nimmt die Identität seines Bruders an und taucht jetzt – als „Toter“ – bei dem Kredithai auf.

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