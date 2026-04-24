Der Fahnder
Folge 3: Ein Toter läuft Amok
50 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12
Toprak ist hochverschuldet und bedroht seinen dubiosen Kreditgeber, woraufhin er aus dem Weg geschafft werden. Dem Attentat fällt dann aber nicht Toprak zum Opfer, sondern dessen Bruder Hassan, der illegal in Deutschland lebt. Toprak nimmt die Identität seines Bruders an und taucht jetzt – als „Toter“ – bei dem Kredithai auf.
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Der Fahnder
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Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Release Company, WDR mediagroup