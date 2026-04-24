Der Fahnder
Folge 21: Theos letzte Chance
50 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12
Der Gewohnheitsverbrecher Manni Schaad will seinen Bruder Sascha aus dem Gefängnis freipressen. Mit einem Anschlag auf einen Streifenbeamten verleiht er seiner Forderung Nachdruck. Faber und Max wissen, dass sie diesem unberechenbaren Gegner nur mit unkonventionellen Mitteln beikommen können.
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Der Fahnder
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Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Release Company, WDR mediagroup