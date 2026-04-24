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Der Fahnder

Theos letzte Chance

ARD PlusStaffel 1Folge 21vom 24.04.2026
Theos letzte Chance

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Der Fahnder

Folge 21: Theos letzte Chance

50 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12

Der Gewohnheitsverbrecher Manni Schaad will seinen Bruder Sascha aus dem Gefängnis freipressen. Mit einem Anschlag auf einen Streifenbeamten verleiht er seiner Forderung Nachdruck. Faber und Max wissen, dass sie diesem unberechenbaren Gegner nur mit unkonventionellen Mitteln beikommen können.

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