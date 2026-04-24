Der Fahnder
Folge 22: Totes Rennen
50 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12
Der Anlageberater Hollek – seit langem in illegale Transaktionen heißen Geldes verstrickt – hat die Gefährlichkeit seiner Partner erkannt und will aussteigen, sich den Behörden stellen. Als Hollek vor dem Untersuchungsgefängnis niedergeschossen wird, weiß er, dass der Junge in Gefahr ist. Holleks Ex-Partner gehen über Leichen.
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Der Fahnder
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Release Company, WDR mediagroup