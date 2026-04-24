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Der Fahnder

Totes Rennen

ARD PlusStaffel 1Folge 22vom 24.04.2026
Totes Rennen

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Der Fahnder

Folge 22: Totes Rennen

50 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12

Der Anlageberater Hollek – seit langem in illegale Transaktionen heißen Geldes verstrickt – hat die Gefährlichkeit seiner Partner erkannt und will aussteigen, sich den Behörden stellen. Als Hollek vor dem Untersuchungsgefängnis niedergeschossen wird, weiß er, dass der Junge in Gefahr ist. Holleks Ex-Partner gehen über Leichen.

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