Der Fahnder
Folge 23: Der Plan eines Profis
50 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12
Nach acht langen Jahren Haft wegen schweren Einbruchs kann Arnold Gerber nach Fabers Meinung nur ein Ziel haben: an seine Beute heranzukommen, die damals nicht gefunden wurde. Wie falsch diese Vermutung ist, muss er bald feststellen, denn Gerber verhält sich keineswegs konspirativ. Aber gerade diese Tatsache macht Faber misstrauisch.
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Der Fahnder
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Release Company, WDR mediagroup