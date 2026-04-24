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Der Fahnder

Der Plan eines Profis

ARD PlusStaffel 1Folge 23vom 24.04.2026
Der Plan eines Profis

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Der Fahnder

Folge 23: Der Plan eines Profis

50 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12

Nach acht langen Jahren Haft wegen schweren Einbruchs kann Arnold Gerber nach Fabers Meinung nur ein Ziel haben: an seine Beute heranzukommen, die damals nicht gefunden wurde. Wie falsch diese Vermutung ist, muss er bald feststellen, denn Gerber verhält sich keineswegs konspirativ. Aber gerade diese Tatsache macht Faber misstrauisch.

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