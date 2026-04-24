Der Fahnder
Folge 24: Lydia
49 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12
Die junge Fabrikantentochter Lydia Tomburg meldet ihren Stiefvater Hartwig Seitz als vermisst. Aber Faber ist stutzig geworden, und als Lydia einen stadtbekannten Zuhälter als ihren zukünftigen Ehemann vorstellt, lässt Faber nicht mehr locker: Schließlich stößt er auf eine Leiche.
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Der Fahnder
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Release Company, WDR mediagroup