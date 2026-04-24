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Der Fahnder

Lydia

ARD PlusStaffel 1Folge 24vom 24.04.2026
Lydia

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Der Fahnder

Folge 24: Lydia

49 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12

Die junge Fabrikantentochter Lydia Tomburg meldet ihren Stiefvater Hartwig Seitz als vermisst. Aber Faber ist stutzig geworden, und als Lydia einen stadtbekannten Zuhälter als ihren zukünftigen Ehemann vorstellt, lässt Faber nicht mehr locker: Schließlich stößt er auf eine Leiche.

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