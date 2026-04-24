Der Fahnder
Folge 25: Auf eigene Faust
48 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12
Nick und Mathes, zwei junge Gelegenheitsdiebe, kommen durch einen Zufall bei einem Einbruch in das Warenlager des Hehlers Heikamp an einige Päckchen Kokain. Als es die beiden in der Szene verkaufen wollen, wird Mathes von dem ehemaligen Boxer Ferdy erschlagen. Nick kann fliehen.
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Der Fahnder
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Release Company, WDR mediagroup