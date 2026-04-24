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Der Fahnder

Auf eigene Faust

ARD PlusStaffel 1Folge 25vom 24.04.2026
Auf eigene Faust

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Der Fahnder

Folge 25: Auf eigene Faust

48 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12

Nick und Mathes, zwei junge Gelegenheitsdiebe, kommen durch einen Zufall bei einem Einbruch in das Warenlager des Hehlers Heikamp an einige Päckchen Kokain. Als es die beiden in der Szene verkaufen wollen, wird Mathes von dem ehemaligen Boxer Ferdy erschlagen. Nick kann fliehen.

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