Die faule Paula
Folge 1: Wasser marsch!
6 Min.
An einem heißen Sommertag kommt Paulas Freundin Jasmin zu Besuch, um Paula zum schwimmen abzuholen. Als Paula direkt begeistert losstürmen möchte, erinnert ihre Mutter sie daran, dass sie versprochen hat die Blumen zu gießen. Missmutig stimmt Paula zu und sucht nach einer Lösung, die ihr diese „schwere Aufgabe“ erleichtern könnte. Doch sowohl der Wassersprenger im Garten, als auch ihr Hund Flinki wollen ihr nicht helfen, das „Pflanzengießproblem“ zu lösen. Im Gegenteil: Zum Schluss sind zwar die Blumen nass, aber auch Paulas Wohnung, so dass die Kinder statt schwimmen zu gehen erst einmal putzen dürfen.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
0