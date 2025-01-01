Das Problem mit den BriefmarkenJetzt kostenlos streamen
Die faule Paula
Folge 3: Das Problem mit den Briefmarken
6 Min.
Jasmin, die eine Party geben möchte bittet Paula ihr beim frankieren der unzähligen Einladungen zu helfen. Aber Paula denkt sich: „Das kann Paula fauler!“ Jedoch wollen ihr weder Paul noch Flinki auf Anhieb die mühevolle Arbeit abnehmen und die Briefmarken anlecken. Als es Paula doch noch gelingt, dass der Hund eine Briefmarke für sie anleckt, merkt sie in ihrem Stolz nicht, dass alle anderen Briefmarken davon geflogen sind. Damit die Einladungen trotzdem noch rechtzeitig ankommen bringt Paula sie nun persönlich zu den Adressaten.
